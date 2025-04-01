16:55 | 1.04.2025
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Новини Тернополя 

1,75 проміле після аварії: у Тернополі затримали горе-водія без прав

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Днями на вулиці Протасевича сталася ДТП за участю двох автомобілів. Заявник повідомив, що водій транспортного засобу Volkswagen зіткнувся з його автомобілем Ford і залишив місце події.

Під час оперативно-розшукових заходів патрульним вдалось розшукати автомобіль та керманича.
Спілкуючись з порушником, ми з’ясували, що він не мав права керувати автомобілем, оскільки не отримував посвідчення водія. Крім того, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Чоловік зізнався, що вживав алкоголь після скоєної ДТП та погодився пройти огляд на стан спʼяніння за допомогою приладу Драгер.
❗️ Результат — 1,75 проміле алкоголю.
Тож на порушника патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування.
💡 Нагадуємо: якщо ви залишаєте місце ДТП та вживаєте алкоголь після автопригоди, це лише ускладнює ситуацію для самого водія, адже відповідальність за такі дії значно більша.

Будьте відповідальними. Дотримуйтеся законодавства!

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