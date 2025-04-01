«Тепер будемо стежити за суддями»: суддя з Тернопільщини заявила про погрози

У Тернопільській області стався черговий інцидент, що може свідчити про тиск на судову владу.

Суддя Бучацького районного суду Інна Тхорик повідомила Вищу раду правосуддя про подію, яка сталася після винесення нею рішення у справі про адміністративні правопорушення. В її провадженні перебувала справа щодо скасування постанов за ч. 1 ст. 121-3 (керування транспортним засобом без номерного знаку або з номерним знаком у неналежному місці) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів або без їх пред’явлення) Кодексу про адміністративні правопорушення. Суддя відмовила у задоволенні позову, і громадянин був зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 1 190 гривень.

Невдовзі після цього, повертаючись додому, суддя помітила, що за її автомобілем від будівлі суду рухається білий автомобіль. Переслідування тривало близько 30 км, аж поки транспортний засіб судді не зупинили патрульні поліцейські. Білий автомобіль також зупинився, і з нього вийшов чоловік, справа якого розглядалася суддею.

За словами поліцейських, на лінію 102 надійшли повідомлення від цього громадянина, в яких він стверджував, що суддя двічі порушила правила дорожнього руху. Однак після перегляду наданих відеоматеріалів правоохоронці не виявили порушень і дозволили судді продовжити рух.

У присутності поліцейських громадянин заявив, що тепер «перевірятиме, як судді дотримуються ПДР», а найбільше його цікавить саме суддя Інна Тхорик та її колеги. Він також додав, що суддю відтепер «часто супроводжуватимуть».

Інна Тхорик розцінила таку поведінку як загрозу та втручання в її професійну діяльність. Остаточну оцінку подіям має дати Вища рада правосуддя.

Судовий репортер