Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

зареєструйтесь на ДонорUA та здайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви відразу побачите, У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 1-, 2-, 3- та 4- груп. Якщо вам 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань,на ДонорUA та здайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви відразу побачите, де здайте кров у вашому місті.

«На жаль, люди «викають» до війни, і сьогодні донорів стало менше, ніж було на початку 2022 року. Потреба в донорській крові залишається гострою — не лише через бойові дії та обстріли житлових кварталів, а й через «повсякденні» проблеми: ускладнені пологи, онкозахворювання, травми тощо. Здавайте кров, якщо не маєте протипоказань — цю допомогу неможливо замінити нічим іншим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

це тижня потрібні донори крові таких груп:

Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): усі групи крові

Вінниця: всі групи крові

Житомир: 1+/-, 2-, 3+

Запоріжжя: 2-, 3+/-, 4+/-

Івано-Франківськ: 2-, 3-, 4-

Краматорськ: усі групи крові

Кропивницький: усі групи крові

Луцьк: 3+/-, 4-

Львів: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Миколаїв: усі групи крові

Одеса: 1+/-, 2+/-, 4+/-

Полтава: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-

Рівне: 1-, 2-

Тернопіль: 1-, 2-, 3-, 4-

Харків: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-

Хмельницький: усі групи крові

Черкаси: 1+/-, 3+, 4+

Чернівці: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-

Чернігів: всі групи крові

Як початися потреби у крові?

Координатори ДонорUA напряму зв’язуються з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити в соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.

Крім того, ми отримуємо від допомоги та їхніх рідних запитів на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допоможе сформувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, а таких послуг у лікарнях міста може бути десятки, а інколи й інших.

Як здати кров?

Зареєструйтесь на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на персональний день у календарі в особистому кабінеті. на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на персональний день у календарі в особистому кабінеті.

Ознайомтеся з переліком тимчасових абсолютних протипоказань, аби знати, що можна вам бути донором, а також правильно допомогти до донорства.

Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, або без бонусів для донорів.

Кожна третя людина, хоча б раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення потреби в крові в Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!