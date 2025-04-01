16:56 | 1.04.2025
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Яких груп крові бракує в лікарнях Тернопільщини цього тижня

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У лікарнях Тернополя та області — дефіцит донорської крові 1-, 2-, 3- та 4- груп. Якщо вам 18 років, ви важите не менше 50 кг та не маєте хронічних захворювань, зареєструйтесь на ДонорUA та здайте кров. Кожна донація рятує до трьох життів! В особистому кабінеті ви відразу побачите, де здайте кров у вашому місті.
 
«На жаль, люди «викають» до війни, і сьогодні донорів стало менше, ніж було на початку 2022 року. Потреба в донорській крові залишається гострою — не лише через бойові дії та обстріли житлових кварталів, а й через «повсякденні» проблеми: ускладнені пологи, онкозахворювання, травми тощо. Здавайте кров, якщо не маєте протипоказань — цю допомогу неможливо замінити нічим іншим», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
 
це тижня потрібні донори крові таких груп:
  • Біла Церква (Київський обласний центр служби крові): усі групи крові
  • Вінниця: всі групи крові
  • Житомир: 1+/-, 2-, 3+
  • Запоріжжя: 2-, 3+/-, 4+/-
  • Івано-Франківськ: 2-, 3-, 4-
  • Краматорськ: усі групи крові
  • Кропивницький: усі групи крові
  • Луцьк: 3+/-, 4-
  • Львів: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-
  • Миколаїв: усі групи крові
  • Одеса: 1+/-, 2+/-, 4+/-
  • Полтава: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
  • Рівне: 1-, 2-
  • Тернопіль: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Харків: 1+/-, 2+/-, 3+/-, 4-
  • Хмельницький: усі групи крові
  • Черкаси: 1+/-, 3+, 4+
  • Чернівці: 1+/-, 2+/-, 3-, 4-
  • Чернігів: всі групи крові
 
Як початися потреби у крові?
 
Координатори ДонорUA напряму зв’язуються з лікарнями, центрами крові та волонтерами по Україні, а також відстежують відповідні запити в соцмережах за допомогою системи моніторингу YouScan.
Крім того, ми отримуємо від допомоги та їхніх рідних запитів на адресну допомогу. З моменту заснування платформи ми обробили вже понад 8000 таких запитів. Ця інформація також допоможе сформувати статистику потреб крові в окремих регіонах. Один реципієнт може потребувати 5-7 донорів, а таких послуг у лікарнях міста може бути десятки, а інколи й інших.
 
Як здати кров?
  • Зареєструйтесь на сайті ДонорUA, заповніть свої дані та заплануйте донацію на персональний день у календарі в особистому кабінеті.
  • Ознайомтеся з переліком тимчасових і абсолютних протипоказань, аби знати, що можна вам бути донором, а також правильно допомогти до донорства.
  • Після процедури завантажте довідку про донацію в особистому кабінеті, або без бонусів для донорів.
Кожна третя людина, хоча б раз у житті потребує переливання крові. Після повномасштабного вторгнення потреби в крові в Україні зросли на 60%, але і до цього 2/3 не отримували її вчасно або взагалі. Одна донація крові здатна врятувати три життя, й абсолютна більшість повнолітніх людей можуть бути донорами. Долучайтеся — ваша кров переможе!

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