Подвійні штрафи від ТЦК: чому суми зростають у два рази?

В Україні дедалі більше випадків, коли громадяни стикаються зі штрафами за порушення правил мобілізації, а особливо з їх подвоєнням. На сьогодні вже 26 тисяч українців зазнали блокування рахунків через порушення мобілізаційного законодавства. Тож звідки беруться такі великі суми штрафів і чому вони можуть збільшуватися вдвічі? Розбираємось.

Актуальні розміри штрафів

🔹 Порушення військового обліку (стаття 210 КУпАП):

▫ За перше порушення – від 3400 до 5100 грн.

▪ Повторне порушення протягом року – від 5100 до 8500 грн.

▫ В особливий період – від 17000 до 25500 грн.

🔹 Порушення законодавства про мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП):

▫ Громадяни – штраф від 5100 до 8500 грн.

▫ Посадові особи – від 17000 до 25500 грн.

▪ Повторне порушення:

Громадяни – штраф від 8500 до 11900 грн.

Посадові особи – від 25500 до 34000 грн.

▫ В особливий період:

Громадяни – штраф від 17000 до 25500 грн.

Посадові особи – від 34000 до 51000 грн.

Чому штраф подвоюється?

Згідно зі статтею 307 КУпАП, штраф має бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів після отримання постанови. Якщо ж штраф не сплачено у зазначений строк, його примусово стягують через виконавчу службу.

❗ У такому разі, відповідно до статті 308 КУпАП, розмір штрафу автоматично подвоюється. Наприклад, якщо громадянин мав сплатити 17000 грн, після примусового виконання сума зросте до 34000 грн. Додатково стягується 10% виконавчого збору та інші витрати, що можуть збільшити суму до 37,5 тисяч грн.

Новий закон: 50% знижки на штрафи ухилянтів

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає 50% знижку на сплату штрафів у певних випадках. Це може стати шансом для порушників уникнути подвоєних штрафів і значних фінансових витрат.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП рекомендує громадянам уважно стежити за строками сплати штрафів, аби уникнути примусового стягнення і значного збільшення суми платежу.