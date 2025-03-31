Тернополянина, що виправдовував збройну агресію РФ, сяде за грати

Тернопільський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо місцевого жителя, якого визнали винним у виправдовуванні та запереченні збройної агресії Росії проти України, а також глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України). Відтак, обвинувачений відбуватиме покарання за ґратами.

Обставини справи

Злочин стався 9 травня 2023 року. Нетверезий тернополянин у міському автобусі вступив у словесний конфлікт із пасажирами, працівниками поліції та військовослужбовцем Національної гвардії. Під час суперечки він заперечував факт збройної агресії РФ проти України та називав війну «просто громадянською».

Суд першої інстанції визнав його винним і призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Перебіг судового процесу

Захисник обвинуваченого подав апеляційну скаргу, наполягаючи на пом’якшенні покарання. Апеляційний суд частково задовольнив її, звільнивши засудженого від ув’язнення з випробувальним терміном у 1 рік.

Однак Тернопільська обласна прокуратура оскаржила це рішення у Верховному Суді через м’якість покарання. Касаційну скаргу прокурора задовольнили, і справу направили на новий розгляд в апеляційний суд.

Остаточне рішення

Під час повторного розгляду суд залишив у силі початковий вирок, призначивши обвинуваченому реальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Таким чином, тернополянин, який виправдовував агресію РФ, нестиме відповідальність за свої дії та відбуватиме покарання за ґратами.