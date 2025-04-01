Представник релігійної організації знищив 50 дерев у Тернополі

27 березня 2025 року працівники управління муніципальної інспекції зафіксували факт незаконного видалення зелених насаджень на вулиці Володимира Винниченка. Встановлено, що представник однієї з релігійних організацій без необхідних дозвільних документів, зокрема ордера на видалення зелених насаджень, пошкодив 50 живих дерев до ступеня припинення їх росту. Повідомляють у тернопільській міській раді.

За дане порушення було складено адміністративний протокол відповідно до чинного законодавства. Державна екологічна інспекція в Тернопільській області наразі встановлює розмір шкоди, завданої довкіллю.

Муніципальна інспекція нагадує, що видалення зелених насаджень без відповідних дозволів є правопорушенням та тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.