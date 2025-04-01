Ще один воїн став Янголом. Тернопільщина попрощалася з Володимиром Пакуляком

Ще один воїн – Герой став Янголом і далі захищатиме своїх рідних, усіх нас з небес. Його так довго чекали, молились, не втрачали віру і надію, що Володимир повернеться живим до дому. Але московські окупанти забрали молоде життя. Повідомляє Борщівська міська раді.

Сьогодні Борщівська громада провела в останню дорогу до місця вічного спочинку хороброго воїна – Героя, люблячого чоловіка і батька, доброго сина і брата, вірного товариша – Володимира ПАКУЛЯКА.

Попрощатися із загиблим воїном прийшло чимало людей: родина, побратими, друзі та знайомі, колишні співробітники, жителі громади. Все, що зараз можемо зробити для нього – провести молитвою та віддати почесті, як Герою.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника. Пам’ять про Героїв-захисників буде вічно жити в наших серцях. Вони були, є і будуть справжніми синами України.