16:55 | 1.04.2025
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Афіша Тернополя 

Туристичний форум «Тернопільщина вражає»: подія, що змінює регіон

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Туристичний форум “Тернопільщина вражає”, який відбудеться 4 квітня у Тернополі на вул. Доли, 9, – це масштабна подія, що об’єднує представників туристичної сфери, місцевого самоврядування, бізнесу, креативних індустрій та всіх, хто прагне розвивати туризм у регіоні.

Чому варто відвідати форум?

Форум стане унікальним майданчиком для:

  • Обміну досвідом серед представників громад, бізнесу та сфери гостинності.

  • Обговорення ключових питань розвитку регіонального туризму.

  • Визначення сильних і слабких сторін туристичної індустрії Тернопільщини.

  • Розгляду теми доступності, збереження історичних пам’яток та створення туристичних кластерів.

Що отримає учасник форуму?

  • Цінні знання та практичні кейси від провідних експертів з туризму, маркетингу та брендингу територій.

  • Нові партнерства та нетворкінг з представниками бізнесу, місцевої влади та ініціативних груп.

  • Дієві інструменти для розвитку туристичних продуктів та їх ефективного просування.

  • Натхнення та нові ідеї від успішних кейсів, що вже змінили громади.

Виставка крафтовиків: унікальні продукти Тернопільщини

У межах форуму відбудеться виставка, де місцеві виробники представлять автентичну продукцію, яка відображає культурну спадщину та традиції регіону.

Що чекає на відвідувачів виставки?

  • Локальні смаколики та напої – дегустація сирів, меду, наливок та інших гастрономічних особливостей Тернопільщини.

  • Ремісничі вироби – кераміка, текстиль, вироби з дерева та інші рукотворні шедеври.

  • Живе спілкування з виробниками – знайомство з історіями створення унікальних товарів.

Спікери та їх теми

Форум збере провідних експертів та практиків у сфері туризму, серед яких:

  • Тетяна Грицька – “Безбар’єрність. Найкращі туристичні села”

  • Богдан Бутковський – “Розвиток національно-патріотичної тематики в громадах”

  • Олена Года – “Створення впізнаваного туристичного бренду: сучасні інструменти для просування громад”

  • Ірина Скуратко – “Залучення нових інвесторів та розширення можливостей”

  • Роман Маленков – “Збереження історичних та сакральних пам’яток для розвитку туризму”

  • Ірина Михалевська – “Символи Тернополя у сувенірній продукції”

  • Оксана Качурівська – “Як оцінити потенціал громади до розвитку?”

  • Яніна Гаврилова – “Доступний туризм: шлях до інклюзивного суспільства”

  • Ільчишин Василь – “Туристичний потенціал Тернопільщини”

  • Олександр Шаталов – “Розвиток локальних ремісничих виробництв як елемент туристичної інфраструктури”

  • Руслан Підставка – “Туристичний потенціал Збаразької громади”

  • Світлана Байталюк – “Розвиток туризму в громадах”

  • Ірина Мигович – “Перспективи туризму на Тернопільщині”

  • Оксана Ленчук – “Нові тенденції в туризмі та культурі регіону”

  • Юрій Дейнека – “Стратегічний розвиток міста Тернопіль”

Ця подія стане потужним поштовхом для розвитку туристичної сфери Тернопільщини! Не пропустіть можливість стати частиною змін!

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