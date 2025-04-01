Туристичний форум «Тернопільщина вражає»: подія, що змінює регіон

Туристичний форум “Тернопільщина вражає”, який відбудеться 4 квітня у Тернополі на вул. Доли, 9, – це масштабна подія, що об’єднує представників туристичної сфери, місцевого самоврядування, бізнесу, креативних індустрій та всіх, хто прагне розвивати туризм у регіоні.

Чому варто відвідати форум?

Форум стане унікальним майданчиком для:

Обміну досвідом серед представників громад, бізнесу та сфери гостинності.

Обговорення ключових питань розвитку регіонального туризму.

Визначення сильних і слабких сторін туристичної індустрії Тернопільщини.

Розгляду теми доступності, збереження історичних пам’яток та створення туристичних кластерів.

Що отримає учасник форуму?

Цінні знання та практичні кейси від провідних експертів з туризму, маркетингу та брендингу територій.

Нові партнерства та нетворкінг з представниками бізнесу, місцевої влади та ініціативних груп.

Дієві інструменти для розвитку туристичних продуктів та їх ефективного просування.

Натхнення та нові ідеї від успішних кейсів, що вже змінили громади.

Виставка крафтовиків: унікальні продукти Тернопільщини

У межах форуму відбудеться виставка, де місцеві виробники представлять автентичну продукцію, яка відображає культурну спадщину та традиції регіону.

Що чекає на відвідувачів виставки?

Локальні смаколики та напої – дегустація сирів, меду, наливок та інших гастрономічних особливостей Тернопільщини.

Ремісничі вироби – кераміка, текстиль, вироби з дерева та інші рукотворні шедеври.

Живе спілкування з виробниками – знайомство з історіями створення унікальних товарів.

Спікери та їх теми

Форум збере провідних експертів та практиків у сфері туризму, серед яких:

Тетяна Грицька – “Безбар’єрність. Найкращі туристичні села”

Богдан Бутковський – “Розвиток національно-патріотичної тематики в громадах”

Олена Года – “Створення впізнаваного туристичного бренду: сучасні інструменти для просування громад”

Ірина Скуратко – “Залучення нових інвесторів та розширення можливостей”

Роман Маленков – “Збереження історичних та сакральних пам’яток для розвитку туризму”

Ірина Михалевська – “Символи Тернополя у сувенірній продукції”

Оксана Качурівська – “Як оцінити потенціал громади до розвитку?”

Яніна Гаврилова – “Доступний туризм: шлях до інклюзивного суспільства”

Ільчишин Василь – “Туристичний потенціал Тернопільщини”

Олександр Шаталов – “Розвиток локальних ремісничих виробництв як елемент туристичної інфраструктури”

Руслан Підставка – “Туристичний потенціал Збаразької громади”

Світлана Байталюк – “Розвиток туризму в громадах”

Ірина Мигович – “Перспективи туризму на Тернопільщині”

Оксана Ленчук – “Нові тенденції в туризмі та культурі регіону”

Юрій Дейнека – “Стратегічний розвиток міста Тернопіль”

Ця подія стане потужним поштовхом для розвитку туристичної сфери Тернопільщини! Не пропустіть можливість стати частиною змін!