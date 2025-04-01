Туристичний форум «Тернопільщина вражає»: подія, що змінює регіон
Туристичний форум “Тернопільщина вражає”, який відбудеться 4 квітня у Тернополі на вул. Доли, 9, – це масштабна подія, що об’єднує представників туристичної сфери, місцевого самоврядування, бізнесу, креативних індустрій та всіх, хто прагне розвивати туризм у регіоні.
Чому варто відвідати форум?
Форум стане унікальним майданчиком для:
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Обміну досвідом серед представників громад, бізнесу та сфери гостинності.
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Обговорення ключових питань розвитку регіонального туризму.
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Визначення сильних і слабких сторін туристичної індустрії Тернопільщини.
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Розгляду теми доступності, збереження історичних пам’яток та створення туристичних кластерів.
Що отримає учасник форуму?
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Цінні знання та практичні кейси від провідних експертів з туризму, маркетингу та брендингу територій.
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Нові партнерства та нетворкінг з представниками бізнесу, місцевої влади та ініціативних груп.
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Дієві інструменти для розвитку туристичних продуктів та їх ефективного просування.
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Натхнення та нові ідеї від успішних кейсів, що вже змінили громади.
Виставка крафтовиків: унікальні продукти Тернопільщини
У межах форуму відбудеться виставка, де місцеві виробники представлять автентичну продукцію, яка відображає культурну спадщину та традиції регіону.
Що чекає на відвідувачів виставки?
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Локальні смаколики та напої – дегустація сирів, меду, наливок та інших гастрономічних особливостей Тернопільщини.
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Ремісничі вироби – кераміка, текстиль, вироби з дерева та інші рукотворні шедеври.
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Живе спілкування з виробниками – знайомство з історіями створення унікальних товарів.
Спікери та їх теми
Форум збере провідних експертів та практиків у сфері туризму, серед яких:
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Тетяна Грицька – “Безбар’єрність. Найкращі туристичні села”
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Богдан Бутковський – “Розвиток національно-патріотичної тематики в громадах”
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Олена Года – “Створення впізнаваного туристичного бренду: сучасні інструменти для просування громад”
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Ірина Скуратко – “Залучення нових інвесторів та розширення можливостей”
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Роман Маленков – “Збереження історичних та сакральних пам’яток для розвитку туризму”
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Ірина Михалевська – “Символи Тернополя у сувенірній продукції”
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Оксана Качурівська – “Як оцінити потенціал громади до розвитку?”
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Яніна Гаврилова – “Доступний туризм: шлях до інклюзивного суспільства”
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Ільчишин Василь – “Туристичний потенціал Тернопільщини”
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Олександр Шаталов – “Розвиток локальних ремісничих виробництв як елемент туристичної інфраструктури”
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Руслан Підставка – “Туристичний потенціал Збаразької громади”
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Світлана Байталюк – “Розвиток туризму в громадах”
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Ірина Мигович – “Перспективи туризму на Тернопільщині”
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Оксана Ленчук – “Нові тенденції в туризмі та культурі регіону”
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Юрій Дейнека – “Стратегічний розвиток міста Тернопіль”
Ця подія стане потужним поштовхом для розвитку туристичної сфери Тернопільщини! Не пропустіть можливість стати частиною змін!