Поліція викрила схему незаконного видобутку копалин у Тернопільському районі

Правоохоронні органи Тернопільської області розкрили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася незаконним видобутком корисних копалин. Операцію провели слідчі ГУНП за підтримки управління стратегічних розслідувань, співробітників СБУ та спеціалізованої екологічної прокуратури.

Схема нелегального бізнесу

Організатором незаконного видобутку став мешканець Тернополя, який залучив до своєї діяльності ще трьох осіб. Кожен учасник групи мав чітко визначену роль у злочинній схемі.

Місцем незаконного видобутку суглинку стало родовище у селі Малий Ходачків Тернопільського району. Добуті ресурси використовували для виробництва цегли. За результатами інженерно-екологічної експертизи, дії групи спричинили збитки довкіллю на суму понад 500 тисяч гривень.

Слідчі дії та вилучені докази

Для документування злочину правоохоронці провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів, в їхніх автомобілях, а також на території незаконного кар’єру. В результаті вилучено:

Службову документацію;

Грошові кошти у розмірі двох мільйонів гривень;

Транспортні засоби, що використовувалися у видобутку.

Кримінальна відповідальність

Організатору та його спільникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України – незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення, вчинений у значному розмірі організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних.