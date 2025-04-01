Чиста вода по-новому: як тернопільський водоканал використовує сіль для дезінфекції

Цілих 48 тонн — саме стільки солі щороку використовує КП «Тернопільводоканал». І ні, працівники підприємства не займаються консервацією овочів чи маринуванням м’яса.

З кінця 2023 року на одному з водозаборів Тернополя сіль застосовують для знезараження води, пояснює інженер-технолог КП «Тернопільводоканал» Оксана Гречана.

💬 «З моменту введення в експлуатацію новозбудованої станції знезалізнення води на «Верхньоівачівському» водозаборі ми відмовилися від використання рідкого хлору та перейшли на сучасні технології дезінфекції. Відтепер для знезараження води застосовується гіпохлорит натрію, який отримують із таблетованої солі», — розповідає Оксана Гречана.

👩‍🔬 Водопровідну воду безпосередньо сіллю не знезаражують. В електролізній станції з таблетованої солі отримують низькоконцентрований розчин гіпохлориту натрію, яким і проводять дезінфекцію.

Наразі така технологія використовується на «Верхньо-Івачівському» водозаборі, що забезпечує водою приблизно 75% мешканців Тернополя.

💬 «Гіпохлорит натрію виробляється електрохімічним методом у вигляді розчину, що містить 0,5 – 0,65% активного хлору. Це сильний окиснювач, який ефективно знезаражує воду, — пояснює Оксана Гречана. — Для його виготовлення використовується харчова виварена таблетована сіль екстра-класу відповідно до стандарту ДСТУ 3583:2015 «Сіль кухонна». Закупівля солі здійснюється двічі на рік через відкриті торги на платформі Prozorro».

🔍 Сіль, яку постачають водоканалу, має найвищу якість і містить не менше 99,5% натрій хлориду. Кожна партія супроводжується відповідними сертифікатами, що підтверджують її безпечність для питного водопостачання.

🚰 За словами Оксани Гречаної, для виготовлення 1 куб. м розчину гіпохлориту натрію потрібно 28 кг таблетованої солі. В середньому щоденно витрачається 136 кг солі, що становить близько 4 тонн на місяць. Ця кількість може змінюватися залежно від якості та обсягів вхідної води.

🧐 Чому підприємство обрало саме такий метод знезараження? Найголовніша перевага гіпохлориту натрію — безпека. Використання рідкого хлору пов’язане з високими ризиками, особливо в умовах воєнного стану, коли транспортування та зберігання небезпечних речовин можуть становити загрозу. Завдяки новій технології водопостачання Тернополя стало більш безпечним і стабільним.