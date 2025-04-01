Скандал у Кременці: хто відповідатиме за знищення пам’ятки на горі Бона?

У Кременці судитимуть ексдиректора заповідника та підприємця за руйнування пам’ятки національного значення

Колишнього директора заповідника та підприємця судитимуть за пошкодження об’єкта культурної спадщини – руїн замку IX-XVI століть на горі Бона в Кременці. Незаконне будівництво кафе на території історичної пам’ятки завдало державі понад 3,4 мільйона гривень збитків.

За даними Кременецької окружної прокуратури, ексдиректор заповідника надав незаконну вказівку проводити земляні роботи на території пам’ятки національного значення «Замок. Руїни IX-XVI ст.» (охоронний № 666 Н). Оскільки такі роботи потребують спеціальних дозволів, їхнє проведення без відповідної документації є грубим порушенням закону.

Підприємець, діючи без дозволів, розпочав будівництво кафе, внаслідок чого було пошкоджено та частково зруйновано археологічні шари культурно-хронологічних горизонтів IX-XVII століть. Експертиза встановила, що обсяг пошкоджень становить 25 кубометрів.

Прокуратура подала цивільний позов щодо стягнення 3 415 800 гривень збитків, завданих державі. Також суд задовольнив клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних.

Справу розслідували слідчі Кременецького районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Підозрюваним загрожує відповідальність за ч. 5 ст. 298 КК України (умисне незаконне руйнування або пошкодження пам’яток національного значення, вчинене службовою особою із використанням службового становища) та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 298 КК України (пособництво у злочині).