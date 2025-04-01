Хвилина мовчання на честь Олега КОЧАНА

Олег КОЧАН був людиною слова і честі. “Не міг збрехати ні слова. Ніколи в житті він не збрехав”, – згадує батько Василь Михайлович про свого єдиного сина.

Призваний на військову службу в квітні 2023 року, він пройшов навчання в Англії, а потім став стрільцем-помічником гранатометника у десантно-штурмовому батальйоні.

«Скільки разів він виживав. Прудкий був, розумний. Не вірилося, скільки він переживав. Побратимів витягував поранених”, – згадує двоюрідний брат Героя Ігор. Навіть після поранення осколком у руку Олег повернувся до побратимів. “Міг не вертатися після поранення. Але сказав: «Я маю ще виконати свій обов’язок»”, – ділиться спогадами батько.

25 вересня 2023 року, за місяць до свого 35-річчя, Олег загинув у бою поблизу Новомихайлівки на Донеччині.

За свій подвиг Олег КОЧАН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У глибокій скорботі залишились батьки.