Економічна криза водоканалу: як врятувати водопостачання у Чорткові?

ЧОРТКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ ПРОСИТЬ ВІДКОРИГУВАТИ ТАРИФ НА ВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЮ

Чому потрібне коригування тарифу?

КП “Чортків водоканал” звернувся до Чортківської міської ради з проханням в короткі терміни переглянути тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Це вимушена міра, щоб підприємство могло продовжувати роботу та цілодобово подавати воду споживачам.

Причини зміни тарифів:

Стрімке зростання ціни на електроенергію (7,88 грн/кВт у тарифі та 10,95 грн/кВт зараз);

Зростання видатків на ремонт та запчастини;

Збільшення фонду оплати праці (втримати фахівців на зарплату 11 тис. грн стає неможливим);

Зростання прожиткового мінімуму (з 2379 до 3028 грн);

Зміна галузевого коефіцієнта з 1,8 до 2,0.

Пропоновані тарифи:

Централізоване водопостачання – 49,75 грн/м³

Централізоване водовідведення – 29,92 грн/м³

Як це вплине на споживачів?

Якщо середній місячний обсяг споживання води – 5 м³, то сума у квитанції зросте на 60 гривень на місяць.