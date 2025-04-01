Економічна криза водоканалу: як врятувати водопостачання у Чорткові?
ЧОРТКІВСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ ПРОСИТЬ ВІДКОРИГУВАТИ ТАРИФ НА ВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЮ
Чому потрібне коригування тарифу?
КП “Чортків водоканал” звернувся до Чортківської міської ради з проханням в короткі терміни переглянути тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Це вимушена міра, щоб підприємство могло продовжувати роботу та цілодобово подавати воду споживачам.
Причини зміни тарифів:
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Стрімке зростання ціни на електроенергію (7,88 грн/кВт у тарифі та 10,95 грн/кВт зараз);
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Зростання видатків на ремонт та запчастини;
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Збільшення фонду оплати праці (втримати фахівців на зарплату 11 тис. грн стає неможливим);
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Зростання прожиткового мінімуму (з 2379 до 3028 грн);
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Зміна галузевого коефіцієнта з 1,8 до 2,0.
Пропоновані тарифи:
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Централізоване водопостачання – 49,75 грн/м³
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Централізоване водовідведення – 29,92 грн/м³
Як це вплине на споживачів?
Якщо середній місячний обсяг споживання води – 5 м³, то сума у квитанції зросте на 60 гривень на місяць.