Обласний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини Тернопільщини повнився новою позицією!

Рішенням обласної комісії з формування відповідного переліку до нього внесено елемент “Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення”.

Кривулька – це широкий заокруглений комір з бісеру, який прикриває шию, плечі і груди жінки. Така прикраса виплітається із дрібних кольорових намистинок бісеру на волосяній або шовковій основі.

Орнамент лемківських кривульок великий та відносно нескладний, у колориті – насичений та контрастний з перевагою червоного – оберегового кольору, який добре гармоніює із вишивками сорочок.

На Тернопільщині носіями цієї традиції є представники багаточисельної лемківської спільноти, які оселилися тут після примусової депортації з їхніх рідних земель у 1944-1947 роках.

Попри депортацію, котра розкинула лемків по всьому світу та асимілятивні процеси, традиція виготовлення та носіння лемківської жіночої нагрудної прикраси зберіглася та передається з покоління в покоління, від прабабусі до правнучки.

Важливо пам’ятати, що культура лемків – самобутнє явище в загальноукраїнській культурі. Її представники дуже трепетно та відповідально відносяться до збереження та популяризації своєї спадщини, адже як ніхто інший розуміють ціну самоідентичності.

Зараз кривулька переживає свій пік відродження. Адже на лемківських фестивалях, зібраннях в Україні, США, Польщі, Канаді та інших державах, кожна лемкиня красується у ній.

Своєю неповторністю та самобутністю вона єднає навколо себе не тільки представників лемківського етносу, але й інших поціновувачів лемківської культурної спадщини, котрі із задоволенням носять та популяризують цю нагрудну прикрасу.