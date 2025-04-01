Тернопільщина втратила захисника Петра Байдецького

1 квітня 2025 року у Вишнівецькій громаді оголошено ДНЕМ ЖАЛОБИ, повідомляють у селищній раді.

29 березня зупинилося серце нашого земляка із с. Гнидава, військовослужбовця Байдецького Петра Ігоровича (02.08.1972 року).

Петро навчався у місцевій школі, потім продовжив навчання у Збаразькому ПТУ.

Після закінчення строкової служби вирішив поєднати свою долю з армією. Два роки перебував з миротворчою місією по лінії ООН у Лівані.

З 2014 року учасник АТО. Був поранений , проте після лікування продовжив службу. Відважний воїн української армії отримав численні нагороди від держави. Петро був люблячим чоловіком, хорошим татом і дідусем. Дружина і донька теж військові.

Враховуючи, що сім’я проживала у Рівному, там віддаватимуть військові почесті Героєві, а останній прихисток він знайде у селі, де народився.

Вишнівецька громада зустрічатиме Героя 1 квітня о 12 -12:30 год на трасі М -19, біля повороту у с. Великий Кунинець. Вишнівчан просимо вийти до Вишнівецького перехрестя, щоб віддати останню шану воїнові.

Далі супроводжуватимемо тіло ГЕРОЯ до храму Святої Покрови Божої Матері у с.Гнидава, де відслужиться чин похорону.

Висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, доньці, усім рідним та близьким Захисника.

Нехай Господь додасть мужності та сил пережити це велике горе втрати дорогої людини.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Час зустрічі може бути змінено, про що вранці повідомимо додатково.