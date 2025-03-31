Після нападу собаки 11-річна жителька Почаєва потрапила до лікарні

На лінію 102 надійшло повідомлення від чергового медика Кременецької лікарні про те, що до них звернулася 11-річна жителька Почаєва з покусаними ранами обличчя та переломом щелепи. Дитину до медичного закладу привіз батько.

Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом, встановила, що на школярку на вулиці в Почаєві накинувся собака породи німецька вівчарка. Зі слів власника пса, він вигулював тварину на повідці, але, побачивши дітей, собака вирвався і кинувся на дівчат.

Потерпіла наразі перебуває в обласній дитячій лікарні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.