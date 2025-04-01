Освітній центр під загрозою: чому Кременець може втратити академію

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка відіграє ключову роль у житті міста, забезпечуючи значний внесок у місцеву економіку, створюючи робочі місця та підтримуючи соціальну інфраструктуру. Її діяльність сприяє розвитку регіону, наповненню бюджету та забезпеченню стабільності громади.

Однак Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про передачу академії у державну власність, що ставить під загрозу її подальше функціонування. Відсутність чітких гарантій фінансування та збереження кадрового потенціалу може призвести до занепаду закладу, скорочення робочих місць, зниження рівня освітніх послуг і загальної дестабілізації громади.

Як зазначає Вячеслав Онишкевич, загальнодержавна тенденція щодо оптимізації мережі закладів вищої освіти передбачає їхнє скорочення. Передача академії до державного управління збільшує ризик її ліквідації, що може призвести до повної втрати історичного та освітнього осередку Кременця.

Це матиме серйозні економічні та соціальні наслідки: зменшення надходжень до місцевого бюджету, втрату робочих місць, відтік молоді, зниження рівня доступної вищої освіти в регіоні, скорочення попиту на житло й послуги малого бізнесу.

Втрата статусу Кременця як освітнього центру знизить інвестиційну привабливість регіону, що в довгостроковій перспективі може загальмувати його соціально-економічний розвиток та навіть призвести до деградації громади.

Онишкевич наголошує, що ще рік тому небайдужі жителі зверталися до Тернопільської обласної ради та її депутатів із закликами про повернення приміщення для Кременецького академічного ліцею імені Уласа Самчука. Проте ситуація досі не змінилася: рішення обмежилися лише розглядом на комісіях, і питання залишилося невирішеним.

Депутат Василь Хомінець зареєстрував проєкт рішення про скасування ухваленого раніше рішення щодо передачі академії у державну власність. Він планує апелювати до депутатів, а також закликає громадськість активно звертатися до представників обласної ради. Очікується, що це питання буде винесене на чергову сесію в травні, де Хомінець добиватиметься позитивного рішення як щодо академії, так і щодо ліцею.

Збереження Кременецької академії – це питання не лише освіти, а й економічної та соціальної стабільності всього регіону. Доля громади залежить від активної позиції жителів міста та рішень, ухвалених владою.