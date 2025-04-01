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Герой, який писав вірші: на Тернопільщині провели в останню путь Любомира Сарабуна

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30 березня 2025 р. Бережанщина відпустила до небесного легіону нашого земляка, талановитого поета, учасника російсько-української війни Любомира САРАБУНА. Повідомляють у міській раді.
Любомир Сарабун народився 02 квітня 1994 року в с. Жовнівка. Навчався в місцевій початковій школі, пізніше у Потуторському ліцеї. У 2009 році вступив у Тернопільське ВПУ №10, де навчався за спеціальністю «Кухар». Після закінчення училища жив та працював за фахом у м. Тернопіль.
У грудні 2022 року САРАБУН Любомир добровольцем пішов на захист рідної Батьківщини.
Солдат Сарабун Любомир Іванович – солдат резерву взводу резерву рядового складу 1 роти резерву рядового складу військової частини А7019.
Любомир Сарабун – воїн і поет, який не лише захищав Україну зі зброєю в руках, а й передавав свої думки, біль і надію у поетичних рядках. Його вірші – це відображення його внутрішнього світу, сповненого любові до Батьківщини, відданості побратимам і глибоких переживань. Він був справжнім – мужнім на полі бою, чутливим у слові та відданим у дружбі.
Службу Любомир проходив у 67 ОМБр ДУК у гарячих точках на Сході України. В результаті війни захворів. Хвороба розвивалась, організм не витримав наслідків недуги.
Молоде життя обірвалось 26 березня 2025 року…
В нерозділеному смутку залишилися брат, мати, батько та бабуся.
Похоронили Любомира на кладовищі с. Жовнівка.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Вічна Слава ГЕРОЮ!

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