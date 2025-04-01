Подарунок від серця: діти з Тернопільщини передали Трампу національний символ

Під час візиту в Україну духовного радника Дональда Трампа Марка Бернса відбулося особливе вручення: керівник громадської організації “Захист Держави. Тернопіль” Роман Терлецький передав для екс-президента США український Тризуб, виготовлений дітьми з Тернопільщини.

“Я подарував для Президента Трампа національний символ і знак боротьби українців – наш Тризуб. Сподіваюся, що він зрозуміє всю глибину трагедії, яку приніс російський ворог на нашу землю, зі слів людини, якій він повністю довіряє”, – зазначив Терлецький.

Цей подарунок став не лише символом державності України, а й відображенням дитячої віри у перемогу та підтримку з боку міжнародної спільноти. Діти, які виготовили Тризуб, вклали в нього своє прагнення до миру, справедливості та світлого майбутнього своєї країни.

Марк Бернс, який прибув в Україну на запрошення головного рабина України Моше Асмана, відвідав місця воєнних злочинів росіян у Бучі, Бородянці та Ірпені. Він особисто поспілкувався зі свідками трагедій, що сталися під час окупації цих населених пунктів. Побачене справило на нього глибоке враження.

“Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва”, – наголосив Моше Асман.

Учасники заходу висловили сподівання, що цей подарунок від українських дітей стане не лише символом підтримки, а й нагадуванням про необхідність подальшої допомоги Україні у її боротьбі за свободу та незалежність.