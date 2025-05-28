Залишила дитину голою та без нагляду – жінці загрожує довічне ув’язнення за смерть чотирирічного сина

Слідчі Чортківського районного управління поліції повідомили про завершення розслідування у справі щодо загибелі чотирирічного хлопчика, якому інкримінують умисне вбивство та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Трагедія сталася ще у червні 2024 року. Матір дитини — хлопчика з інвалідністю з дитинства — залишила його без нагляду та їжі на кілька днів. Коли вона повернулася, дитина вже була мертва. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала механічна асфіксія, а також в організмі дитини не було харчових мас, що свідчить про голодування.

Під час розслідування правоохоронці отримали нові докази, які свідчать, що смерть настала не лише через злісне невиконання обов’язків, а й внаслідок умисних дій матері.

За зібраними доказами слідчі направили обвинувальний акт до суду. Жінці загрожує довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Чортківська окружна прокуратура.