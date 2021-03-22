17:00 | 22.03.2021
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Без аукціону:  Тернопільська міськрада віддасть в оренду 32 об’єкти

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На останньому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, чиновники прийняли рішення «оголосити про намір передати в оренду майно комунальної власності та включити до переліку Другого типу об’єкти, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціонів».

В додатку до рішення йдеться про 32 об’єкти, які належать громаді міста.

Усі 30 об’єктів планують передати в оренду, терміном на один рік. Два передадуть на 35 місяців, тобто майже на три роки. Йдеться про об’єкт на вул. 15 Квітня,3 та про об’єкт на вул.Протасевича,4.

Сергій Сліпий

 

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