Ім’я Івана Пулюя присвоєно астероїду

Ім’я видатного ученого фізика і електротехніка, громадського діяча Івана Пулюя присвоєно астероїду. Про це повідомляє ректор ТНТУ

член-кореспондент НАН України Петро Ясній.

Велич його постаті полягає в багатогранності таланту, високому рівневі досягнень у різних сферах діяльності, глибокому патріотизмі й твердих моральних принципах, які він сповідував завжди і всюди — у науці, політиці, в особистому житті. Широта наукової ерудиції, глибоке проникнення у фізичну сутність досліджуваних явищ і процесів, рідкісне поєднання таланту експериментатора з високим інтелектом теоретика дає змогу вважати Івана Пулюя належним до плеяди тих учених, які в XIX столітті закладали фундамент новітньої фізики.