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Ім’я Івана Пулюя присвоєно астероїду

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Ім’я видатного ученого фізика і електротехніка, громадського діяча Івана Пулюя присвоєно астероїду. Про це повідомляє ректор ТНТУ
член-кореспондент НАН України Петро Ясній.

Велич його постаті полягає в багатогранності таланту, високому рівневі досягнень у різних сферах діяльності, глибокому патріотизмі й твердих моральних принципах, які він сповідував завжди і всюди — у науці, політиці, в особистому житті. Широта наукової ерудиції, глибоке проникнення у фізичну сутність досліджуваних явищ і процесів, рідкісне поєднання таланту експериментатора з високим інтелектом теоретика дає змогу вважати Івана Пулюя належним до плеяди тих учених, які в XIX столітті закладали фундамент новітньої фізики.

(226858) Ivanpuluj = 2004 TY13
Discovery: 2004-10-08 / Andrushivka / Andrushivka / A50

Ivan Puluj (1845–1918) was a pioneering Ukrainian-born physicist and inventor. He contributed greatly to the understanding of the properties and origin of cathode rays, the properties of X-rays, and the interpretation of X-radiation. Together with I. Kulish and I. Nechuy-Levitsky, he translated the Scriptures into Ukrainian.

Published on behalf of the International Astronomical Union by the WG Small Bodies Nomenclature
(Опубліковано в Офіційному бюлетні Міжнародної астрономічної асоціації за 14 травня 2021 року, том 1.)

 

 

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