На Тернопільщині випускники відмовилися від квітів та солодощів заради хворої дитини

Випускники 9 та 11 класів Борщівської гімназії цьогоріч відмовились від традиційних кульок та квітів, натомість долучились до акції по збору коштів на лікування маленького хлопчика з Борщівщини Марка Юркова.

А вчителям, батькам, гостям свята Останнього дзвоника подарували незабутні емоції від свого прощального вальсу. До слова, Коли Марчику Юрківу було лише місяць, його батьки почули страшний діагноз «Спінальна м’язова атрофія 1 типу» (СМА1) – важке генетичне захворювання, що неможливо передбачити… Найважча форма. Допомогти батькам врятувати дитину можна, перерахувавши кошти на картки: КАРТКИ: Приватбанк 4149 6293 4016 3377 (батько Юрків Павло Володимирович) Приватбанк 5168 7422 4063 4620 (мама Чубей Людмила Василівна) USD IBAN UA033052990000026200901049048 (батько Юрків Павло Володимирович) UA223052990000026203901049186 (мама Чубей Людмила Василівна) EUR IBAN UA553052990000026204901049431 (батько Юрків Павло Володимирович) UA853052990000026203901049119 (мама Чубей Людмила Василівна) UA IBAN UA823052990000026201901049047 (батько Юрків Павло Володимирович) UA793052990000026203901049227 (мама Чубей Людмила Василівна)