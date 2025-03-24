Марʼяна Дюлай та Анастасія Гаврилюк: як тернопільські школярки підкорили фінансовий олімп

Учні з Тернопільщини увійшли до трійки переможців першого Всеукраїнського чемпіонату з фінансової грамотності

21 березня у Національному банку України відбувся перший Всеукраїнський чемпіонат з фінансової грамотності серед учнів 10-х класів. У змаганні взяли участь майже 4 500 школярів з усіх куточків України, але саме представники Тернопільщини показали вражаючі результати. Марʼяна Дюлай з Тернопільського класичного ліцею Тернопільської міської ради посіла друге місце, а Анастасія Гаврилюк із Тернопільської загальноосвітньої школи №14 ім. Б. Лепкого – третє.

Чемпіонат був організований ГО «Junior Achievement Ukraine» спільно з Національним банком України. Учні змагалися у знаннях з таких тем, як готівкова гривня, бюджет, фінансові цілі, заощадження, валюта, кредити, депозити, страхування, інвестиції, податки, платіжна безпека та захист прав споживачів фінансових послуг. Крім теорії, учасники вирішували практичні ситуативні завдання, які вимагали прийняття обґрунтованих фінансових рішень, а також демонстрували вміння працювати з фінансовими документами.

Шлях до фіналу

Змагання складалися з трьох етапів: шкільного відбору, обласного туру та національного фіналу. На шкільному етапі зібралися 273 заклади освіти, 331 педагог та 4 501 учень. У національному фіналі, який проходив у рамках Global Money Week 2025, взяли участь 65 найкращих учнів з усіх областей України, включаючи двох представниць Тернопільщини.

Переможці з Тернопільщини

Марʼяна Дюлай, учениця Тернопільського класичного ліцею, під керівництвом вчителя Романишин Ольги Миколаївни, посіла друге місце. Анастасія Гаврилюк, яка навчається у Тернопільській загальноосвітній школі №14 ім. Б. Лепкого під керівництвом Пасєки Наталії Іванівни, здобула третє місце. Ці досягнення стали результатом наполегливої праці та високого рівня фінансової грамотності, яку школярки розвивали під час навчання.

Чому це важливо?

Голова Junior Achievement Україна Юрій Токарський підкреслив, що чемпіонат – це важливий крок до побудови фінансово освіченої нації:

“Ми прагнемо дати молоді не лише знання, а й практичні навички, які допоможуть їм ухвалювати розумні фінансові рішення в житті. Участь у чемпіонаті – це можливість набути впевненості у своїх знаннях та навичках.”

Голова Національного банку України Андрій Пишний також наголосив на значенні фінансової грамотності:

“Фінансова грамотність – це базова навичка, яка в сучасному світі потрібна кожному. Її формування з юного віку – запорука фінансової стійкості родин і розвитку сильної економіки.”

Плани на майбутнє

Організатори планують зробити чемпіонат щорічним і закликають учнів та вчителів готуватися до нових змагань. У 2024-2025 навчальному році 12 закладів освіти Тернопільської області впровадили курс «Фінансова грамотність», рекомендований Міністерством освіти і науки України. Це свідчить про те, що регіон активно розвиває фінансову освіту серед молоді.

Global Money Week 2025

Чемпіонат відбувся у рамках Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week 2025), який триває з 17 до 30 березня. Ця міжнародна кампанія спрямована на підвищення фінансової грамотності дітей та молоді.

Тернопільщина може пишатися своїми юними талановитими учнями, які продемонстрували високий рівень знань та навичок. Їхні досягнення – це не лише особистий успіх, а й вагомий внесок у розвиток фінансової культури в Україні.

Дякуємо Марʼяні, Анастасії та їхнім вчителям за наполегливість та високі результати! Бажаємо нових досягнень у навчанні та житті!