Тернопільщина у вогні: понад 40 пожеж сухої трави!

Лише за дві доби, 22 та 23 березня, пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини ліквідували понад 40 загорянь сухої рослинності. Йдеться у повідомленні Головного Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Гусятинська, Збаразька, Козівська, Теребовлянська, Кременецька, Підволочиська, Великодедеркальська, Колиндянська, Байковецька, Борсуківська, Білецька, Бережанська, Нараївська, Бучацька, Трибухівська, Зборівська, Шумська ТГ — це лише частина громад, де вогонь спалахнув на полях, луках і обабіч доріг.

Наймасштабніші загорання зафіксовано:

3,5 га — поблизу села Лазарівка Монастириської ТГ

2,5 га — поблизу села Нападівка Борсуківської ТГ

2 га — у селах Кам’янки Підволочиської ТГ, Пробіжна Колиндянської ТГ та Біла Чортківської ТГ.

Рятувальники вчасно приборкали полум’я, врятувавши житлові та господарські будівлі. У селі Вільхівчик під вогнем опинилися два житлових будинки — їх вдалося зберегти. У Кам’янках вогонь вдалося зупинити за лічені метри від лісу площею 3 га. Аналогічна ситуація — у селі Рай Бережанської ТГ, де вогонь міг охопити ліс.

До гасіння пожеж залучалися десятки підрозділів ДСНС, місцеві пожежні команди, а в деяких випадках і мешканці сіл.

А ще 23 березня рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку у місті Збараж. Вогонь пошкодив покриття та знищив речі домашнього вжитку на площі 30 м², однак будівлю вдалося врятувати.

Причини загорянь встановлюються, проте більшість таких випадків — наслідок людської недбалості. Спалювання сухостою, яке, здається, “невинною справою”, призводить до великих втрат і несе загрозу не лише природнім екосистемам, а й життю та здоров’ю людей.

Закликаємо мешканців області не випалювати траву! Пам’ятайте, що полум’я не знає меж і може вийти з-під контролю в будь-яку мить.