Духовна підтримка родин загиблих воїнів: Храм-пантеон отримав святі мощі

23 березня у Всеукраїнському Храмі-пантеоні Святої Праведної Анни відбулася урочиста подія — передання часточки святих мощей Святої Праведної Анни. Цю святиню передали на прохання громади та родин загиблих українських військовослужбовців, які віддали свої життя у війні проти російської агресії.

Чин передачі очолили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр та єпископ Команський Михаїл, який є Екзархом Вселенського Патріарха в Україні. З нагоди цієї події митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор звершив урочисту Архієрейську Літургію у співслужінні з архієпископом Хмельницьким і Шепетівським Павлом.

Святиню доставив до храму та передав громаді настоятелю протоієрею Андрію друг Ставропігії Роман Терлецький. Окрім мощей Святої Праведної Анни, Храм-пантеон також отримав напрестольне богослужбове Євангеліє у форматі Апракос другого видання — дарунок від Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні.

Під час заходу єпископ Команський Михаїл звернувся до громади храму та родин полеглих воїнів зі словами підтримки. У своєму листі він наголосив на важливості сім’ї як найбільшої цінності в житті людини, місця, де вона знаходить прихисток, любов, підтримку та надію на майбутнє. Він підкреслив, що виховання дітей у християнських чеснотах є основою міцного суспільства, та закликав Боже благословення на громаду, паломників, родини загиблих воїнів, український народ і державу.