У Тернопільському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі — новий генеральний директор

Вадима Рудика обрано генеральним директором КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської облради

Голосування за обрання претендента на посаду генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської облради відбулося сьогодні, 8 листопада, на третьому засіданні конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради.

Для участі у конкурсі на посаду керівника КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради надійшла заява з пакетом документів від Вадима Рудика, як єдиного учасника конкурсу.

Сьогодні члени конкурсної комісії на чолі з головою заслухали дану конкурсну пропозицію Рудика Вадима Дмитровича та оглянули презентаційно представлений проект плану розвитку комунального некомерційного підприємства.

Деталізовано, як комплексно проводиться та проводитиметься лікування і профілактика туберкульозу, здійснення систематичного скринінгу, забезпечення лабораторної мережі приладами мікробіологічної діагностики та якісної діагностики всіх форм туберкульозу, впровадження підходу, орієнтованого на пацієнта та соціально дезадаптовані верстви населення, впровадження короткострокових режимів лікування та нових препаратів відповідно до рекомендацій ВООЗ, реформування системи надання медичної допомоги хворим на туберкульозу шляхом впровадження нових моделей лікування, зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульозу – включаючи принципи безпеки та якості медичної допомоги на основі доказової медицини, своєчасності доступу до медичної допомоги та економічної ефективності, а також забезпечення максимальної якості та доступності медичної допомоги за умови раціонального фінансово-економічного фактору.

Презентовано і план заходів на 2021-2023 роки з питань матеріально-технічного забезпечення.

Опісля, члени конкурсної комісії одноголосно підтримали кандидатуру на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради Вадима Рудика.

Відповідно, внесено подання голові Тернопільської облради Віктору Овчаруку щодо призначення за результатами конкурсу генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” Тернопільської обласної ради.

Насамкінець заходу, Вадима Рудика привітали усі члени конкурсної комісії. Вдячність за проведену колосальну роботу, особливо останніх чотирьох років, висловив особисто начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

– Цей керівник є одним з найкращих керівників – не побоюсь цього сказати – серед усіх на Тернопільщині – продовжив Володимир Григорович. – Він вміло і ефективно керує закладом, що опікується питаннями протидії епідемії туберкульозу. Він знає, які перспективні шляхи подолання туберкульозу, в тому числі резистентного та як розвивати заклад в умовах трансформації системи охорони здоров’я, застосовуючи нові інструменти розвитку та інновації системи охорони здоров’я. Враховуючи той багаторічний досвід співробітництва та ті напрацювання і досягнення, які є, висловлюю вам вдячність”.

На тому, що “Вадим Дмитрович має величезний досвід роботи в медичній сфері Тернопільщини” наголосив і голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Досягнення, які демонструє сьогодні фтизіатрична служба області, є значними – зазначив Віктор Вікторович. – Позитивні тенденці та системні зміни ми бачимо не лише на презентації, а й щодня. За останні чотири роки зроблено багато, тому бажаємо і надалі наполегливо працювати та у цій сфері”.

http://uozter.gov.ua/…/news-1-21-1254-vadima-rudika-obrano-…