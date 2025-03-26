Раніше «заряджав» за львівські «Карпати», а тепер заряджає 120-ті міни в Часовому Яру
Воїн із позивним «Балу» в цивільному житті був частиною фанатського руху ФК Карпати Львів, а сьогодні він командує мінометним розрахунком 24 ОМБр імені короля Данила.
Бойовий шлях «Балу» розпочався ще в 2014 році, коли тільки но досяг повноліття — спочатку служив прикордонником, потім розвідником, встиг повоювати в піхоті, а тепер – командир 120мм міномета М-75.
Повномасштабну війну він зустрів в Попасній і з того моменту продовжує щоденно бити ворога.
За словами «Балу», найважчим для нього є неможливість постійно бачитись з родиною та 12-річною донькою — останній раз він був вдома у квітні 2024 року.
«Це для всіх нас болюче питання. Ворог продовжує постійно наступати, потрібні люди, щоб його зупинити», — говорить воїн.
Мінометники під командуванням «Балу» готові до бою в будь-який момент, під загрозою ударів дронів та артилерії вони знищують штурмовиків російської армії та прикривають своїх побратимів з піхоти.
Фото: відділення комунікації 24 ОМБр імені короля Данила
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП