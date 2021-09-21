iPhone 13 Pro – основные плюсы и особенности модели

Трудно найти такую марку смартфонов, чтобы пользователи настолько сильно ожидали выхода новой модификации. Однако Apple это удается уже много лет. Выход обновленной версии не пропустят фанаты и владельцы предыдущих моделей, потому что возлагаются большие надежды и завышенные ожидания. Тем не менее iPhone 13 Pro все же смог порадовать пользователей, все такой же мощный, практичный и престижный.

В чем особенности?

Как утверждают эксперты, iPhone значительно проще и практичнее за свои аналоги, работающие на других системах, но из-за того, что очень мало бесплатных функций и приложений, телефоны данной марки не так популярны, хотя своих постоянных поклонников они имеют. Чаще всего продукция марки Apple ассоциируется с достатком, престижем, элитой.

Если говорить об особенностях новой модели 13 Pro, то потрясающим моментом является увеличение количества памяти. Теперь можно иметь хранилище на 1 терабайт. По сравнению с предыдущими версиями – это значительный скачек. Ну и дизайн тоже изменился – нет верхней границы экрана, что визуально и реально раздвигает рамки. Ко всему, дисплей теперь энерго-экономный и воспроизводит огромное количество оттенков.

Возможно у большинства пользователей, что ожидали выход данной модели, и оправдались надежды, ведь пока что аналогов практически нет.

Основные преимущества

Как уже упоминалось, дисплей iPhone 13 Pro теперь значительно улучшился. Кроме того, произошли изменения и в других характеристиках в лучшую сторону, например:

новый мощный процессор,

камера на 12 МП с возможностью широкоформатной фотосъемки и улучшенной видеосъемки,

яркость, производительность, экономичность и эргономичность дисплея,

длительная работа аккумулятора без подзарядки,

расширилась память хранилища.

Многие скептики не замечают радикальных перемен и говорят о том, что с предыдущей версией iPhone 13 Pro практически идентичен, но это не совсем так. Понятно, что значительные перемены не всегда хорошо, каждый раз обновляется определенная функция и тестируется ее практическое применение, соответственно, достаточно и незначительных, на первый взгляд, перемен.

Вот 1 терабайт памяти, это достаточно много, ни один смартфон, а тем более портативный компьютер подобной роскошью похвастаться не может. Экран тоже не просто улучшился. Он расширился, увеличилось количество пикселей, и без того очень качественное воспроизведение изображения стало лучше.

Покупая телефон, каждый ищет свой набор характеристик, у iPhone 13 Pro он не только уникальный, но и максимально практичный, поэтому всегда найдутся пользователи, готовые приобрести хорошую и надежную электронику.