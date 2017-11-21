Ринок таксопарку на Тернопільщині може стати муніципальним. Про це нещодавно йшлося в ефірі телеканалу ТТБ.

За словами начальника управління Укртрансбезпеки у Тернопільській області Ігор Табака, більше 50% таксистів у Тернополі працюють без ліценції.

У Чорткові із 200 таксистів легально працюють менше десяти. Чортківський міський голова Володимир Шматько зокрема ініціює створення комунального підприємства з перевезень таксомоторним транспортом. Таку ж ідею можуть підтримати й у Тернополі.

“Я вважаю, ця послуга має бути регульованою, — сказав Володимир Шматько. — В певному місці повинна бути певна кількість автомобілів таксі, які надають послуги і крапка. Тоді цей бізнес буде рентабельним. Це повинна бути місцева послуга: а) обличчя міста; б) місцеві податки. Надайте, нам, міським радам, повноваження згідно з новим законом чи постановою Кабміну, і ми наведемо порядок”.

«Потрібно робити зміни до діючого законодавства, щоб аналогічна ситуація з таксі була, як і з автобусними чи тролейбусними перевезеннями», – додав начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Таксисти готові розглянути умови співпраці.