Випускник тернопільського вишу Володимир Карпінський долучився до команди Ілона Маска

Випускник Західноукраїнського національного університету Володимир Карпінський працює у команді Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, Grünheide, Germany. Про це повідомляють у навчальному закладі.

Зараз він втілює у життя новий проєкт, трудиться на заводі, який вироблятиме акумулятори, акумуляторні батареї і силові установки для використання в автомобілях Tesla, а також збиратиме модель Tesla Model Y. Очікується, що завод розпочне роботу на повну потужність у липні 2021 року.

Володимир Карпінський у 2003 році вступив до університету на факультет комп’ютерних інформаційних технологій. Амбітний юнак, сповнений мріями, планами і сподіваннями будував свою професійну кар’єру, докладаючи максимум зусиль та старань.

У 2008 році закінчив з відзнакою виш за спеціальністю «комп’ютерні системи та мережі» та вступив до аспірантури. Здобув ступінь кандидата технічних наук та почав працювати у Польщі та Великобританії.

Минуло п’ятнадцять років копіткої праці й зараз він – частина колективу компанії всесвітньо відомого винахідника та інженера Ілона Маска, засновника компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головного дизайнера (Chief Product Architect), генерального директора і голови ради директорів Tesla Inc.

Нещодавно Володимир мав можливість особистої зустрічі з генеральним директором Tesla Ілоном Маском під час його робочого візиту до Грюнгайде (Берлін-Бранденбург).

Випускник переконаний, що запорукою його успіху є правильний вибір спеціальності, набуті знання під час навчання в університеті та наполегливість.