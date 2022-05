«Завозимо допомогу в окуповані міста»: Сергій Притула – про 1100 тонн гуманітарних вантажів

Ведучий Нового каналу розповів про роботу гуманітарного штабу при його Фонді

З першого дня війни ведучий Нового каналу Сергій Притула разом із командою добровольців відкрив волонтерський штаб у своєму офісі в Києві. За два місяці боротьби Фонд Сергія Притули обробив безліч різноманітних запитів.

– Забезпечення українського війська є профільним напрямком роботи нашого благодійного фонду, – каже Притула. – І в публічній комунікації ви зазвичай бачите звіти про придбання бронежилетів і шоломів, тепловізорів і автомобілів, дронів та БПЛА тощо. Але було б несправедливо не відзвітувати про ще один важливий напрямок роботи нашої організації, у якому лише безпосередньо задіяно понад 100 людей! Я про наш гуманітарний штаб!

З перших днів війни люди почали надсилати на волонтерський штаб Сергія Притули гуманітарну допомогу з різних країн, долучився й український бізнес.

– За останні два місяці завдяки цій допомозі ми зробили більше 500 відправлень у 16 областей, в майже 70 населених пунктів, – розповідає Сергій. – Ми розвезли вантажі загальною вагою понад 1100 тонн. Більше 100 тисяч людей отримали допомогу. Це люди в містах і селах, які були під російською окупацією, переселенці з постраждалих територій, поранені цивільні, родини, діти. Наші відправлення поїхали в лікарні, шпиталі, притулки, хоспіси, бомбосховища, дитячі заклади. Ми завозимо допомогу навіть в окуповані міста.

Гуманітарна допомога до Фонду Притули надходила з 23 країн, серед яких Німеччина, Польша, Португалія, Великобританія, Канада, США, Ірландія.

– Ми щиро дякуємо всім українським та закордонним партнерам за надану допомогу, а нашим волонтерам – за самовіддану працю! – говорить Сергій Притула. – Працюємо далі!

Усі рахунки Сергія Притули:

Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

USDT (TRC20)

TW5pD4kFuQ4PfS1NkcTcvQ44djQwczQj37

ETH

0x858fa9c4de5f7a0e7d6eacb671c3482665a543b2

BTC

bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Патреон https://www.patreon.com/prytula

БО Благодійний фонд Сергія Притули

ЄДРПОУ 43720363

Гривня UA 47 305299 00000 26005026707459

Долар UA 90 305299 00000 26001026709343

Євро UA 87 305299 00000 26009016707067

PLN UA 893052990000026006046712337

Призначення платежу – «Благодійна допомога»

Гривні

Поповнення картки:

5168742063537207

ОДЕРЖУВАЧ: ПРИТУЛА С. Д.

РАХУНОК: 26200681993072

IBAN: UA843052990000026200681993072

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА

ЄДРПОУ одержувача: 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01