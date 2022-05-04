Тернопільський стартап, який займається виготовленням електробайків, тепер виробляє потужні павербанки на передову

Тернопільський стартап ELEEK, який займається виготовленням електробайків, тепер виробляє потужні павербанки на передову.

“Насправді, ідея з Power Bank виникла у нас давненько. Ми планували їх виготовляти як мерч , дарувати клієнтам які придбали у нас електробайки, нашим партнерам чи просто продавати.

Але поки ми жили з цією ідеєю і працювали, даруючи людям насолоду від покатушок на наших електробайках.

росія в цей час думала, як підло знову напасти на Україну. Військові зараз боронять нашу неньку. А ми, щоб просто не сидіти і не чекати нашої перемоги, вирішили також бути корисними для ЗСУ