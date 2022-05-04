11:00 | 4.05.2022
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Тернопільський стартап, який займається виготовленням електробайків, тепер виробляє потужні павербанки на передову

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Тернопільський стартап ELEEK, який займається виготовленням електробайків, тепер виробляє потужні павербанки на передову.

“Насправді, ідея з Power Bank виникла у нас давненько. Ми планували їх виготовляти як мерч ✔️, дарувати клієнтам які придбали у нас електробайки, нашим партнерам чи просто продавати.

Але поки ми жили з цією ідеєю і працювали, даруючи людям насолоду від покатушок на наших електробайках.

росія в цей час думала, як підло знову напасти на Україну. Військові зараз боронять нашу неньку. А ми, щоб просто не сидіти і не чекати нашої перемоги, вирішили також бути корисними для ЗСУ 🇺🇦

Тому наші хлопці за три дні виготовили Power Bank, повністю, від ідеї до реалізації” – пишуть про виникнення ідеї розробники.

Замовлень зараз багато, і не тільки від військових чи волонтерів 💙💛
Стартапу не вистачає деталей, а саме:

– елементи/комірки: CATL (призматики);

– елементи/комірки: 18650, а також 18650 високотокові, щоб збирати батареї для військових дронів;

– потужні від 2А, плати/модулі для Power Bank;

– готові корпуси для Power Bank, де потрібно лиш встановити елементи 18650;

– роз’єми USB 12В

– автомобільні прикурювачі 12В.

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