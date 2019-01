12 різдвяних фільмів для всієї родини

Різдво — це чудовий час, який можна провести у сімейному колі; це дивовижний час сповнення бажань та мрій — може, навіть тих маленьких, дещо дитячих та смішних. Завдяки святковій перерві у нас є змога трохи відпочити і насолодитися хорошим кіно; а отже, пропонуємо 12 фільмів про Різдво та дива для сімейного перегляду. Сподіваємось, це стане ще однією можливістю замислитися над вічними цінностями та на деякі речі поглянути інакше.

1. «Це прекрасне життя» («It’s a Wonderful Life»,1946 р.)

«Дивно, чи не так? Кожна людина впливає на інших людей і на їхнє життя. Коли її немає поряд — у ці моменти там велика діра, чи не так?»

Джордж Бейлі, головний герой картини, мріяв виїхати зі свого маленького містечка і почати нове життя, відкрити для себе нові країни, здобути гарну освіту, але життя вносить свої корективи і його планам не судилося збутися. Певної миті він вирішує звести рахунки з життям, та у цей момент і починається казка…

2. «Сім’янин» («The Family Man», 2000 р.)

«Я не хочу назад…»

Успішного бізнесмена Джека Кемпбелла цілком влаштовує парубоцький спосіб життя, величезний статок і відсутність сімейних турбот. Однак усе раптом кардинально змінюється на Святвечір; всього лише мить, і ось він уже звичайний американський сім’янин — немає розкішної автівки, його домівка досить скромна; він більше не може дозволити собі костюм за 2000 доларів, а з розваг йому залишились тільки шоколадний кекс і вигулювання собаки. Напередодні Різдва Джек зустрічає в магазині незвичайного грабіжника, який хоче отримати гроші за свій лотерейний квиток, погрожуючи пістолетом. Джек купує у злочинця квиток, та наступного дня дізнається, що його життя докорінно змінилося. Якимось дивом він став сімейною людиною, одруженим із колишньою дівчиною з коледжу, а пост директора займає людина, з якою Джек напередодні зіткнувся в магазинчику… Але несподівано для себе він розуміє, що йому таке життя починає подобатися. Чудова історія, яка нагадує нам, що ми насправді маємо цінувати у житті.

3. «Грінч, викрадач Різдва» («How the Grinch Stole Christmas», 2000 р.)

«Настало Різдво, як зазвичай, прийшло без подарунків, без ялинок, без стрічок…»

Фільм за мотивами повісті Теодора Сьюза Ґейзеля, який розповідає історію зеленого створіння на ім’я Грінч — він ненавидить Різдво, не любить сміху та веселощів, не любить людей. Грінч живе високо в горах, якнайдалі від усіх, та «снує підступні плани» знищення Різдва. Однак потвора була дуже здивована, коли — забравши в людей подарунки, гарні гірлянди та іграшки — вона все ж не змогла «знищити» Різдва…

4. «Різдвяна історія» («A Christmas Carol», 2009 р.)

«Господи, бережи всіх людей!»

«Якби я міг робити те, що хочу, то кожен дурень, який наспівує пісні про Різдво, був би зварений у власному соусі та похований зі стейком святості свого серця»

Це вікторіанська повчальна історія про старого жорстокого Ебенезера Скруджа, який протягом однієї ночі переживає випробування глибокого очищення. Містер Скрудж — фінансист і грошовий міняла, який присвятив усе своє життя накопиченню багатства. Він зневажає все, окрім грошей, дружбу, любов і різдвяні свята — також. Це класична історія, що нагадує нам про справжнє значення Різдва і дива спокути.

Якщо йдеться про екранізацію повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі», то тут можна обирати — позаяк існує кілька кіноверсій та мультфільми.

5. «Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонений» («Deck the Halls», 2006 р.)

«Гадаєш, дітям потрібне тільки Різдво? Насправді їм потрібен ти…»

Сімейна комедія про ревнощі, злих сусідів, суперництво, відсутність зрозуміння та спроби створити «ідеальне Різдво». Проте, як виявилося, головною окрасою Різдва є не яскраві гірлянди, а сім’я!

6. «Подарунок на Різдво» («Jingle All the Way», 1996 р.)

«Навіщо мені лялька, якщо в мене вдома є справжній Турбомен».

Безнастанно заклопотаний працею батько не може знайти часу для власної родини: він не встигає потрапити на всі важливі події та забуває навіть купити дитині різдвяний подарунок — Турбомена, іграшку, про яку так мріє малюк. І тут починається справжня гонитва за подарунком, тому що охочих придбати іграшку в останній момент аж надто багато! Проте — як виявилося — важливою була не так іграшка, як увага батька, який врешті‑решт став для нього справжнім героєм!

7. «Джек Фрост» («Jack Frost», 1998 р.)

«Якщо ти бережеш у серці пам’ять про когось — ця людина буде зажди з тобою»

Різдвяна казка, яка не залишить вас байдужими. Батькові однієї родини був подарований другий шанс, аби стати кращим татом для свого сина.

8. «Нескінченне Різдво» («Christmas Do-Over», 2006 р.)

«Ти влаштував нам найкраще в житті Різдво…»

Гарна комедія із незвичайним сюжетом у стилі «День бабака». Головний герой — Кевін, невдаха‑співак, недостатньо культурна людина, поганий чоловік і не дуже турботливий батько.

Так сталося, що Різдво йому довелося зустрічати в товаристві своєї колишньої дружини, її родини та свого сина, який, загадавши бажання «щоб Різдво ніколи не закінчувалося», повністю змінює життя батька: тепер у головного героя кожний день — Різдво. В пошуках виходу Кевін розуміє, що все ще кохає свою колишню дружину, що не потрібно намагатися бути ідеальною людиною, підставляючи інших; необхідно бути самим собою, але не таким, як зараз, а таким, яким його покохала дружина.

9. «Полярний експрес» («The Рolar express», 2004 р.)

«Побачити значить повірити, але дуже часто найсправжніших речей ми не можемо побачити».

До хлопчика, що перестав вірити в дива, на Святвечір приїжджає «Полярний експрес». На цьому потязі головний герой відправляється на Північний полюс, де йому і його новим друзям доведеться пережити неймовірні пригоди і проявити себе, щоб дізнатися, чи існують чудеса насправді …

10. «Щасливого Різдва!» («Joyeux Noel» 2005 р.)

«Ми говорили про припинення вогню, про Різдвяну ніч. Що думаєш ти? Доля цієї війни не вирішиться сьогодні. Я не думаю, що хтосьзасуджуватиме нас за те, що ми склали зброю на Різдво».

Невиразні звуки «Тиха ніч, свята ніч…» доносяться в холодні окопи у хвилини, коли шум війни стихає. Це добре відомий образ «Різдво. Перемир’я». Прекрасний фільм не розчарує вас. Це кіно про історію неофіційного перемир’я на Різдво під час Першої світової війни 1914 року, короткий момент миру протягом чотирьох довгих і кривавих років війни. Фільм, показаний зі сторони німців, французів, британців, знову нагадує нам про істину, що «без ворогів, війна неможлива».

11. «Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа» («The Lion, the Witch and the Wardrobe», 2005 р.)

«Нарнія! Це все відбувається в шафі — як я й казав тобі!»

Триває Друга світова війна. З Лондона евакуювали дітей. Пітер, Сьюзен, Едмунд і Люсі оселяються у великому заміському будинку, де й знаходять чарівну шафу, яка є брамою до прекрасного казкового світу Нарнії. Але казкова країна опинилася під чарами злої та підступної Білої Відьми. Діти втягуються у війну з чарівницею, яку веде гордий лев Аслан …

12. «Ельф» («Elf», 2003 р.)

«Я подумав, що, може, ми можемо зробити пряникові будиночки, їсти печиво, кататись на ковзанах, і, можливо, навіть триматися за руки…»

Дитина, вихована ельфами на Північному полюсі, надто… виросла. Після того, як через свої величезні — за мірками ельфів — розміри герой починає ненавмисно руйнувати їх поселення, його відправляють у США, де йому належить дізнатися про те, хто він такий насправді …

За матеріалами: Catholic Link / ideas4god.com

Переклад: Наталя Горзов, Мирослава Сиваківська, СREDO

Джерело: CREDO