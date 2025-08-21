На Тернопільщині знову виявили водіїв без прав: штрафи сягають десятків тисяч гривень

Керування транспортним засобом без посвідчення водія тягне за собою адміністративну відповідальність та значні штрафи. Поліцейські закликають громадян бути відповідальними та не порушувати закон.

За минулу добу співробітники поліції задокументували два факти порушення. У Заліщиках поліцейські зупинили мікроавтобус, за кермом якого перебував чоловік, позбавлений права керування згідно з рішенням суду. Подібне правопорушення виявили й щодо жителя Чортківського району, який, попри судову заборону, сів за кермо.

Правоохоронці нагадують:

якщо особа ніколи не мала водійських прав – штраф становить 3400 грн;

за керування з правами, які залишили вдома чи забули, – 425 грн;

якщо водія позбавили права керування, але він все одно сідає за кермо – 20 400 грн;

повторне порушення протягом року обійдеться вже у 40 800 грн;

передача керма особі без посвідчення також карається штрафом у 3400 грн.

Поліція наголошує: дотримання правил дорожнього руху — це не лише вимога закону, а й безпека для всіх учасників руху.