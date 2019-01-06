Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх,

З Різдвом Христовим Вас усіх!!!

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У Вашій світлиці.

Щоб Ви в своїм домі

Всі були здорові,

І щоби було у Вас

Усього доволі!

Хай сипляться гроші

Вам дощем із неба,

Й Господь посилає

Усе, що Вам треба!

Хай щастя стукає у двері,

Хай заходять до оселі

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!!!