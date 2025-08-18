Понад рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Бучинський з Тернопільщини
Копичинецька міська рада повідомляє про трагічну звістку, загибель військовослужбовця Бучинського Василя Михайловича 3 вересня 1978 року народження, жителя села Тудорів.
Загинув наш Воїн-Герой під час виконання обовʼязків військової служби, завдань повʼязаних із захистом
Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту
Красногорівка Покровського району Донецької області 11 червня 2024 року.
Довгий час військовослужбовець Василь вважався зниклим безвісти. Сьогодні, з невимовним сумом, ми отримали підтвердження про його загибель – він віддав своє життя за Україну.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Воїна-Героя Василя.
.
Вічна пам’ять і слава Герою!