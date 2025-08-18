Понад рік вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Василь Бучинський з Тернопільщини

Копичинецька міська рада повідомляє про трагічну звістку, загибель військовослужбовця Бучинського Василя Михайловича 3 вересня 1978 року народження, жителя села Тудорів.

Загинув наш Воїн-Герой під час виконання обовʼязків військової служби, завдань повʼязаних із захистом

Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту

Красногорівка Покровського району Донецької області 11 червня 2024 року.

Довгий час військовослужбовець Василь вважався зниклим безвісти. Сьогодні, з невимовним сумом, ми отримали підтвердження про його загибель – він віддав своє життя за Україну.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким Воїна-Героя Василя.

.

Вічна пам’ять і слава Герою!