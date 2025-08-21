За незаконну вирубку дубів у природно-заповідній зоні Кременеччини повідомлено про підозру 2 жителям Рівненщини

Під процесуальним керівництвом прокурорів Кременецької окружної прокуратури двох жителівРівненщини повідомили про підозру в незаконній вирубці дубів на ділянці лісу поблизу с. Андруга, Кременецького району що відноситься до природно-заповідного фонду місцевого значення «Заброддя»(ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства 2 братів, жителів Рівненщини без дозволів зрубали дерева у лісі, що належить до філії «Подільський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Вони завантажили зрубаних 6 колод дубана причіп та у багажне відділення автомобіля «ВАЗ»,який належав їх односельцю та вивезли деревину із території лісового масиву.

Їх незаконними діями довкіллю завдано шкоду на понад 287 тис грн.

Також підозрювані надали неправдиві свідчення під час досудового розслідування кримінального провадження, де їх було допитано в якості свідків, про обставини, що мають важливе значення для справи. Отож їм повідомлено про підозру ще за ч. 2 ст. 384 КК України.

Тривають слідчі дії, що здійснюються Кременецьким РУП ГУНП в області. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.