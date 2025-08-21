У Тернополі запускатимуть електронний запис у спортсекції: заявки прийматимуть після заповнення даних про дитину

У Тернополі запускають електронну чергу для запису дітей у спортивні секції через мобільний додаток «е-Тернопіль»!

✅ Плавання, футбол, волейбол та інші види спорту – запис тепер онлайн, швидко і прозоро.

📅 Старт подачі заявок – з 26 серпня.

Точну дату та час повідомимо на сторінках ДЮСШ та сайті міської ради.

🔹 Як працює електронна черга?

☑️заявки обробляються автоматично – у хронологічному порядку;

☑️враховуються пільги та місце реєстрації;

☑️статус можна відстежити в додатку, сповіщення надходитимуть на email;

☑️передбачені пільгові місця для дітей із відповідних категорій (сироти, діти загиблих Захисників, багатодітні сім’ї тощо).

🔸 Як підготуватись?

☑️Оновіть застосунок «е-Тернопіль»;

☑️Увійдіть або зареєструйтесь;

☑️У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.

📽 Інструкція тут: https://www.youtube.com/watch?v=0ENMDCC-rP0

🔸 При поданні заявки потрібно буде вказати:

☑️місце реєстрації дитини (Тернопільська чи інша громада),

☑️школу, клас, зміну,

☑️email для сповіщень,

☑️ інформацію про пільги (якщо є), номер і дату документа, що це підтверджує.

⚠️ УВАГА!

Подані дані мають бути достовірними. У разі виявлення неправдивої інформації – заявка буде анульована.

Слідкуйте за оновленнями!

#еТернопіль #Тернопіль #спорт #дитячісекції #електронначерга