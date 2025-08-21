У Тернополі запускатимуть електронний запис у спортсекції: заявки прийматимуть після заповнення даних про дитину
У Тернополі запускають електронну чергу для запису дітей у спортивні секції через мобільний додаток «е-Тернопіль»!
✅ Плавання, футбол, волейбол та інші види спорту – запис тепер онлайн, швидко і прозоро.
📅 Старт подачі заявок – з 26 серпня.
Точну дату та час повідомимо на сторінках ДЮСШ та сайті міської ради.
🔹 Як працює електронна черга?
☑️заявки обробляються автоматично – у хронологічному порядку;
☑️враховуються пільги та місце реєстрації;
☑️статус можна відстежити в додатку, сповіщення надходитимуть на email;
☑️передбачені пільгові місця для дітей із відповідних категорій (сироти, діти загиблих Захисників, багатодітні сім’ї тощо).
🔸 Як підготуватись?
☑️Оновіть застосунок «е-Тернопіль»;
☑️Увійдіть або зареєструйтесь;
☑️У розділі «Профіль – Діти» додайте інформацію про дитину.
📽 Інструкція тут: https://www.youtube.com/watch?v=0ENMDCC-rP0
🔸 При поданні заявки потрібно буде вказати:
☑️місце реєстрації дитини (Тернопільська чи інша громада),
☑️школу, клас, зміну,
☑️email для сповіщень,
☑️ інформацію про пільги (якщо є), номер і дату документа, що це підтверджує.
⚠️ УВАГА!
Подані дані мають бути достовірними. У разі виявлення неправдивої інформації – заявка буде анульована.
Слідкуйте за оновленнями!
