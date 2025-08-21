Великоберезовицька громада отримує нове дорожнє покриття

На Тернопільщині продовжуються роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг в рамках співфінансування, ініційованого Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Завдяки такій формі фінансування місцеві бюджети можуть оперативно підтримувати та оновлювати дорожню інфраструктуру області.

Одним із яскравих прикладів ефективної співпраці місцевих органів влади з громадами є початок ремонту дорожнього покриття на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С201513, що проходить через селище Великі Березовці та з’єднує державну дорогу М-19 з селом Острів. Роботи включають влаштування асфальтобетонної суміші та відновлення узбіч, що значно покращить якість дорожнього покриття та безпеку руху.

Ремонт дороги здійснює підрядна організація ТОВ «АВАКС ПРОФ», яка має досвід у виконанні дорожніх робіт різної складності. Компанія забезпечує високий рівень якості виконання робіт та оперативне реагування на потреби місцевих громад.

Фінансування ремонту доріг здійснюється коштом місцевих бюджетів за умовами співфінансування, що дозволяє значно зменшити навантаження на державні кошти. Такий підхід дає можливість оперативно проводити роботи та підтримувати місцеві автошляхи в належному стані.

Тернопільська обласна військова адміністрація активно координує всі роботи та наголошує на важливості співфінансування для розвитку дорожньої інфраструктури області. Співпраця з місцевими громадами дозволяє ефективно витрачати бюджетні кошти та забезпечувати якісне сполучення між населеними пунктами.

Цей проект — лише один із численних прикладів того, як місцеві громади та обласні органи влади працюють над поліпшенням інфраструктури, створюючи комфортні умови для жителів Тернопільщини та гостей регіону.