Тернопільська біатлоністка Олена Білосюк поборола коронавірус і продовжить змагання на Олімпіаді у Пекіні

Капітан української збірної з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна) нарешті вилікувалася від COVID-19.

Спортсменка здала два поспіль тести на коронавірус, які показали негативний результат. Білосюк уже вийшла з карантину і знову може виступати на Олімпіаді у Пекіні, повідомляє Sport.ua.

Нагадаємо, Білосюк здала позитивний тест на коронавірус ще до старту Олімпіади-2022, і поки що не провела в Пекіні жодної гонки. Сьогоднішній жіночий спринт вона також пропускає.

Нагадаємо, раніше Валентина Семеренко достроково покинула Пекін, а Дар’я Блашко також заразилася коронавірусом. На Ігри приїхала резервістка Анастасія Меркушина, проте без Білосюк збірна України все одно не могла б набрати 4 спортсменки на естафету.