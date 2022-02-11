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Новини Тернополя 

Загорілася кухня: внаслідок пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

marta 0 Views Прокоментуй!

Одна людина загинула, інша отримала опіки внаслідок пожежі в селі Дарахів Микулинецької громади.

Вогонь виник 10 лютого о 9:17 в літній кухні. На той момент там перебувало двоє людей. На місце пожежі виїхав черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Внаслідок пожежі знищено частину перекриття та покриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 м кв., пошкоджено стіни та стелю будівлі.

Також травмовано 2  особи, яких з опіками різного ступеня важкості госпіталізовано до КНП «Теребовлянська міська лікарня» ТМР. Потерпілий власник будівлі, громадянин 1938 року народження від отриманих травм помер у лікувальному закладі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. 

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