Загорілася кухня: внаслідок пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

Одна людина загинула, інша отримала опіки внаслідок пожежі в селі Дарахів Микулинецької громади.

Вогонь виник 10 лютого о 9:17 в літній кухні. На той момент там перебувало двоє людей. На місце пожежі виїхав черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Внаслідок пожежі знищено частину перекриття та покриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 20 м кв., пошкоджено стіни та стелю будівлі.

Також травмовано 2 особи, яких з опіками різного ступеня важкості госпіталізовано до КНП «Теребовлянська міська лікарня» ТМР. Потерпілий власник будівлі, громадянин 1938 року народження від отриманих травм помер у лікувальному закладі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.