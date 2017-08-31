Жителів Тернопільщини споювали “пальонкою”

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.199 (виготовлення і зберігання з метою використання, перепродажу товарів, підроблених марок акцизного податку), ч.1 ст.204 КК України (незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

Під час досудового розслідування співробітниками податкової міліції ГУ ДФС в області спільно із співробітниками Управління захисту економіки Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність двох підпільних цехів із виготовлення алкогольних напоїв.

Встановлено, що виготовлення фальсифікату проводилось в антисанітарних умовах у приватних домоволодіннях на території Кременецького та Шумського районів Тернопільської області а також на території Рівненської області. Горілка, крім традиційної скляної тари, розливалась у пластикові упаковки, поміщені в картонну тару, використання яких заборонено законодавством України.

Внаслідок санкціонованих судом слідчих дій вилучено 1,4 тис літрів спирту, 4,5 тис літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, значна кількість підроблених марок акцизного податку на горілчані вироби, велика кількість тари, етикеток, корків, комунікації для розливу фальсифікату у пляшки, промислові фени для нагрівання поліетиленової плівки при упаковці горілки, транспортні засоби, які використовувались у протиправній діяльності.

Крім цього, вилучено 1,8 тис пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів становить 1,6 млн гривень. Триває досудове розслідування.