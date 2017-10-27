Водій, що збив людину насмерть на швидкості 132 км, далі за кермом, а тернопільський суд більше року не може прийняти рішення

Більше року тому під колесами авто загинув 33-річний Юрій Крепкий. Водій автомобіля, під чиї колеса потрапив чоловік, на момент аварії був “під кайфом”. До сьогодні водій не притягнутий до відповідальності. Тривають суди.

Родичі Юрія Крепкого кажуть, що судова справа затягується.



– Правоохоронці встановили, що за кермом водій був без права водити, – пояснюють вони. – Цього права його позбавив суд на 10 років ще у 2015 році. Швидкість автомобіля, на момент наїзду, була 132 км/год. Автомобіль був технічно справним, а дорожня обстановка нормальною. Усі ці напрацювання поліції відображені в обвинувальному акті прокуратури, який направила до суду ще в грудні 2016 року. Здавалося б все очевидно… Але ні. Суди переносять. Водій на волі. Його часто бачать за кермом.

Рідні хвилюються, аби водієві все не зійшло з рук. Адже інші правопорушення, за які чоловік поставав перед судом, закінчувались «легким переляком» або й нічим.

Аварія, нагадаємо, трапилась у ніч з 2 на 3 липня 2016 неподалік Збаразького КП. Юрій Крепкий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу та втрапив під колеса автомобіля Mercedes. Наступного дня правоохоронці повідомили, що водій був у стані наркотичного сп’яніння. Це підтвердила й експертиза: у сечі чоловіка виявили психотропний препарат амфетамін. Як виявилось, у водія – 33-річного Володимира Семеніхіна – не вперше проблеми із законом. Про деякі «проблеми» писало ряд ЗМІ.

Чергове засідання у справі про аварію відбулось сьогодні, 26 жовтня. На засідання прийшли потерпілі – мама та дружина загиблого з адвокатом, сам обвинувачуваний – Володимир Семеніхін з адвокатом. Втім, засідання довго не тривало, оскільки свідки по справі не з’явились. У суді заслухали лише свідчення матері, яка про події цієї трагічної ночі знає зі слів племінника. Врешті справу відклали на 22 листопада.

– Спочатку був один суддя, потім суддя пішов у відставку, – каже дружина загиблого Тетяна Крепка. – То було десь в квітні місяці. Призначили другого. Потім уже при цьому іншому судді було одне засідання, він пішов у відпустку. Прийшов з відпустки. Семеніхін двічі не з’являвся. Потім приходив. А тепер от знову свідки не прийшли.

У підсудного, за словами дружини, уже третій адвокат. Перший відмовився від справи, другий помер. З часу трагедії обидві потерпілі – дружина та мама Юрія, обидві – Тетяни Крепкі, вибачення не почули.

Зважаючи на такий стан справ із судом та усі попередні «пригоди» підсудного, до справи пильну увагу проявляють і громадські організації.

– Прийшли на засідання, бо звернулися друзі загиблого, – каже керівник обласного штабу «Правого сектору» Назар Сарабун. – Справу відверто саботують, і шукають для винуватця оправдальних фактів. А враховуючи зухвалість ситуації і те, що попри заборону, він і надалі продовжує водити автомобіль, ця справа набуває резонансу і привертає увагу громадських організацій. І так, ми плануємо надалі бути присутніми на засіданнях, щоб не дозволити винести необ’єктивне рішення.

Стежити за справою збираються і активісти всеукраїнської мережі «Вільні люди», «Самооборони Майдану Тернопільщини».

– Ця справа вже набула значного резонансу, – каже активіст Іван Ковалик. – Загинув молодий чоловік. А суд більше року не може прийняти рішення. Більше того, винуватець ДТП помічений за кермом. В світлі Харківської трагедії, ми просимо суд об’єктивно розглянути цю кримінальну справу. І будемо відвідувати судові засідання по цій справі .

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