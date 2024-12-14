Герої, які зупинили атом: Тернопільські рятувальники вшанували ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Сьогодні, у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, керівництво Головного управління ДСНС України у Тернопільській області разом із громадськістю та ветеранами служби зібралося, щоб сказати «дякую» тим, хто ціною власного здоров’я і життя рятував світ від ядерної загрози. У парку Національного Відродження біля пам’ятника “Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань” відбувся мітинг-реквієм.

Для багатьох із нас Чорнобиль – це сторінка з підручника історії. Але для них – це болючі спогади, радіаційний пил на шкірі, безсонні ночі й боротьба зі стихією, яка тоді здавалася непереможною.

Покладання квітів та вінків до пам’ятника жертвам катастрофи – це не лише ритуал, це нагадування кожному з нас про те, якою ціною була зупинена ядерна катастрофа. Особливо зворушливим стало вшанування пам’яті Леоніда Кудринського, командира 48-го окремого спецбатальйону пожежної охорони, який у червні 1986 року разом із підлеглими вирушив до зони відчуження. Їхня праця у зоні підвищеної радіації – це символ героїзму, який неможливо переоцінити.

Для сучасних рятувальників їхній приклад – це стимул бути кращими, працювати наполегливіше й завжди бути готовими до викликів.

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