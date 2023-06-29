Кіберполіція спільно із волонтерами заблокувала 14 тисяч ворожих ресурсів
Майже 750 тисяч людей об’єднав проєкт «МРІЯ», створений для ліквідації каналів російських пропагандистів та осіб, які підтримують війну. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.
Під час виступу він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення проєкт «МРІЯ» змінив профіль і став спільним проєкт із волонтерами та громадянами для протидії інтернет-пропаганді ворога.
«Найбільша сила цієї спільноти — це підписники, завдяки їм, вдається успішно блокувати та протидіяти російській агресії в інтернеті. Наразі проєкт об’єднав майже 750 тисяч людей, які заблокували більше 14-ти тисяч ворожих ресурсів, котрі розповсюджують дезінформацію та пропаганду. Загальна аудиторія цих ресурсів становить близько 67 мільйонів підписників».
Долучитися до кібервійська і разом з поліцією та волонтерами блокувати ресурси ворога можна через проєкт «МРІЯ»: https://t.me/stoprussiachannel. Інформацію про ворожі ресурси, фейки та пропаганду надсилайте у бот Кіберполіції: https://t.me/stopdrugsbot.