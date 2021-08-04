Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 зростає на Тернопільщині

“Ми все таки помічаємо ріст захворюваності. Чим пояснити важко сказати, напевно, все таки збільшенням міграції населення і через те, що люди не дотримуються карантинних вимог в закритих приміщеннях. Позавчора було виявлено 30 хворих на COVID-19, вчора 6 хворих. Станом на сьогодні у нас є 115 хворих амбулаторно і 25 хворих на стаціонарі” – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, для жителів доступні усі чотири вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

“ Зараз період, коли потрібно проводити масову вакцинацію. Донести вакцину до кожного із жителів. Тому, ми сьогодні збільшуємо кількість пунктів вакцинації, в тих селах, де є населення до 1000 жителів і де старшому поколінню важко дістатися до обласного центру, щоб отримати щеплення” – додає Ольга Ярмоленко.