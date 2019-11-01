«Книга добра» об’єднала старшокласників Тернопільського та Бучацького районів

«Все починається з добра, все починається з любові…»

У цьому вчора вкотре переконалася творча молодь Тернопільського та Бучацького районів.

В рамках спільного засідання лідерів Бучацької ліги старшокласників та Ради старшокласників Тернопільського району «Діти сучасності» на тему «Активізуймо співпрацю між лідерами громад» відбулась зустріч друзів, поєднаних «Книгою добра».

Учасники поїздки, яка відбулася за сприяння відділу молоді та спорту Тернопільської РДА та Великобірківського БТШ, змогли доторкнутися до «Книги добра», відчути неймовірну енергетику, закладену у черпаному папері! Адже на захід завітали із її презентацією організатори цього чудового проекту — Почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Михайлович Вишиванюк та директор благодійного фонду «Чисті серцем» Ірина Рабарська.

Спогади про участь у проекті й у квесті «З добром в серцях у добрий час», про спільне виконання гімну «Творімо добро разом» ще довго будуть зігрівати дитячі серця добром, любов’ю і дружбою.

Подільське слово