Левова частка гуманітарного вантажу дісталася тернопільському диспансеру

Левова частка гуманітарного вантажу від благодійної організації Together for Ukraine Foundation дісталася Тернопільському обласному комунальному клінічному диспансеру.

Днями медичний персонал на чолі з головним лікарем Тернопільського обласного комунального клінічного диспансеру Леонідом Шкроботом отримали гуманітарну допомогу, а саме: вироби медичного призначення та сучасне медичне обладнання від благодійної організації Together for Ukraine Foundation за сприянням уродженців Тернопільшини – Сергія Ільчишина і Віталія Ільчишина та української діаспори в Америці.

«На протязі останніх двох років відбувається тісна співпраця між Together for Ukraine Foundation і управлінням охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації. Ми безмежно дякуємо за допомогу і підтримку Україні та нашому рідному краї! Разом ми зробимо більше!» – наголосив очільник охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Валодимир Богайчук.

Нагадаємо, що 30 травня, на базі Тернопільської університетської лікарні відбулося розвантаження гуманітарного вантажу від благодійної організації з Америки, яке розприділилося між Тернопільською університетською лікарнею, Тернопільським обласним комунальним клінічним диспансером та лікувально-профілактичними закладами Збаражу.