Тернопільські журналісти розпочали літо на найвищій вершині країни

Більш як 30 представників радіо, телебачення, преси, інтернет-видань, працівників прес-служб взяли участь у поїздці в Карпати з нагоди Дня журналіста, який припадає на 6 червня.

В рамках мандрівки у перший день літа журналісти піднялися на найвищу вершину українських Карпат – гору Говерлу, яка заввишки 2061 м. Мужньо витримали зливу і град на спуску з гори. Частину цієї дороги їхали на місцевих автомобілях-всюдиходах – атракція не для слабкодухих.

Учасники екскурсії зупинилися на ночівлю в найдовшому селі України – Микуличин, протяжність якого становить 44 кілометри. Це село підпорядковане Яремчанській міській раді Івано-Франківської області.

2 червня тернополяни відвідали аскетичний чоловічий монастир Манявський Скит, який ще називають Українським Афоном. А також милувалися Манявським водоспадом – один з найвищих в Українських Карпатах. Крайньою зупинкою стало місто на межі Гуцульщини і Покуття в місті Надвірна.

З нагоди професійного свята бажаємо, нехай літо-2018 для тернопільських медіа буде таким, як його початок — захоплюючим, радісним, яскравим та з новими підкореними вершинами!